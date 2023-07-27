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ليبيا تعرب عن قلقها إزاء تطورات الأحداث في النيجر

صورة shimaa mohamed shimaa mohamed أرسل بريدا إلكترونيا 27 يوليو 2023 - 1:26 مساءً

أعرب رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبدالحميد الدبيبة، عن قلقه الشديد إزاء تطورات الأحداث في النيجر والتي من شأنها أن تهدد استقرار الدول المجاورة.

وأكد الدبيبة في بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الحكومة “التمسك بمبادئ الاتحاد الأفريقي الرافضة للتغييرات غير الدستورية للحكومات”، داعيًا إلى عودة الاستقرار واستعادة وحدة المؤسسات الديمقراطية النيجرية.

وطالب رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا بـ “وضع حد فوري لهذه التحركات العسكريةي تقوّض أمن المنطقة واستقرارها وتشكل مصدر قلق لجميع البلدان المجاورة والمجتمع الدولي ككل”.

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صورة shimaa mohamed shimaa mohamed أرسل بريدا إلكترونيا 27 يوليو 2023 - 1:26 مساءً
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shimaa mohamed

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