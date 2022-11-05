ليبيا تُصادر كمية كبيرة من المُخدرات قادمة من تركيا

أعلنت النيابة العامة في مدينة مصراتة الليبية، عن ضبط كمية كبيرة من الحشيش والمخدرات في شحنة قادمة من ميناء مصراتة قادمة من تركيا، في أكبر عملية تهريب لهذه الشحنات، وتكافح السلطات مع محاولات مواجهة الشحنات.

وأوضحت أن “النيابة العامة لمنطقة شرق مصراتة أنها تلقت بلاغات من مركز جمارك ميناء مصراتة وقوات العمليات المشتركة بشأن تحديد النقل من الديوك الرومية، كما أن الاستـجواب أسفر عن حبس أحد المتورطين في الحادث.

فيما صدرت تعليمات لسلطات الشرطة بالقبض على المتهمين الباقين وإخراجهم، في حين قد بلغت المضبوطات 14،910 حبة مٌخدر و 829،830 حبة استُخدمت للاستهلاك في السوق المحلية وهُرِّبت عبر الحدود إلى البلدان المجاورة.

واكتسبت تجارة المخدرات شعبية كبيرة في ليبيا في السنوات الأخيرة، ومع إعلان السلطات بانتظام عن مصادرتها، أصبحت من أهم وسائل تمويل الجماعات المتطرفة والإرهابية ، وكذلك العصابات الإجرامية والميليشيات المسلحة.