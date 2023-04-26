ليبيا… غرق 55 مهاجرا في انقلاب قارب قبالة سواحل البلاد

في وقت سابق من هذا الشهر، قال مشروع المهاجرين المفقودين التابع للمنظمة الدولية للهجرة، إن الربع الأول من هذا العام كان الأكثر دموية في وسط البحر الأبيض المتوسط منذ عام 2017، مع ما لا يقل عن 441 حالة وفاة موثقة.