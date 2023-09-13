ليبيا.. 5300 قتيل في درنة جراء إعصار “دانيال”

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ارتفعت حصيلة ضحايا السيول والفيضانات التي اجتاحت مدينة درنة الليبية إلى 5300 قتيل، وفق آخر إحصائية صدرت عن وزارة الداخلية بالحكومة المكلفة من برلمان البلاد.

مطالبات بتدخل دولي

ونقلت وكالة الأنباء الليبية في موقعها الرسمي، الثلاثاء، عن المسؤول الإعلامي بوزارة الداخلية محمد أبولموشه، إن “عدد الوفيات بدرنة جراء العاصفة المتوسطية المدمرة تجاوز 5300 قتيل وهناك آلاف المفقودين جراء الكارثة”.

وأكد أبولموشة أن “عمليات البحث عن المفقودين وإنقاذ العالقين والمتضررين مستمرة من قبل فرق إنقاذ محلية”.

وطالب بتدخل دولي للمساعدة في جهود الإنقاذ وحماية المتضررين من الفيضانات غير المسبوقة، وفق الوكالة الرسمية.

وكانت آخر حصيلة للضحايا 5200 قتيل في مدينة درنة وحدها، التي أعلنتها سلطات الشرق في البلاد “مدينة منكوبة”، وفق تصريح متحدث وزارة الداخلية بالحكومة المكلفة من البرلمان، طارق الخراز، في وقت سابق الثلاثاء.

والأحد، اجتاح الإعصار المتوسطي “دانيال” عدة مناطق شرقي ليبيا، أبرزها مدن بنغازي والبيضاء والمرج بالإضافة إلى سوسة ودرنة.