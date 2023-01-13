ليست ابتكارًا ولكنها فعالة.. 5 مشروبات لا تزيد حجم البطن وتقلل الدهون!

وبحسب اختصاصية التغذية سوزان دايكمان يمكن أن يسهم تناول “المشروبات المحلاة بالسكر كثيفة السعرات الحرارية في ارتفاع نسبة السكر في الدم ودهون البطن، لكن لا يمكن قول العكس تمامًا، أي أن هناك شيئًا يمكن شربه سيساعد على تقليل دهون البطن”، وتؤكد “بورمان” أن الماء من “المشروبات الخالية من السعرات الحرارية، والتي تقلل بشكل عام، من إجمالي السعرات الحرارية، مما يمكن أن يساعد على التخلص من بعض الأرطال الزائدة، بما يعني أنه يتم فقد الدهون الحشوية، بالإضافة إلى الدهون الأخرى المتراكمة في الجسم”.