ليفاندوفسكي يثير الجدل حول مكافآت المنتخب البولندي بكأس العالم

أوضح البولندي روبرت ليفاندوفسكي نجم نادي برشلونة، الجدل حول موضوع المكافآت في مونديال قطر في الدوحة لمنتخب بولندا الوطني، وهو الأمر الذي تتم مناقشته على نطاق واسع في بلاده في الوقت الحالي.

وقال ليفاندوفسكي لموقع “Onet.pl”: “كان ذلك خلال اجتماع استمر فعليًا بضع دقائق قبل مغادرتنا الفندق متوجهين إلى المطار، لقد كانت محادثة غير رسمية، فيما أدلى رئيس الوزراء ببيان، ولكن بصراحة، نحن اللاعبون لم نأخذ الأمر على محمل الجد”.

وقال ليفاندوفسكي: “لم نكن نتوقع أي شيء، ولم نطالب بأي شيء ولم نكن نبحث عن المال العام أيضًا، لم نذهب إلى كأس العالم من أجل المال، أريد أن أوضح ذلك، نتعامل مع كرة القدم والمنتخب الوطني على أنهما مصدر فخر”.