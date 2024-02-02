ليفاندوفسكي يعترف: انطفأ بريقي في برشلونة

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قال المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، نجم برشلونة الإسباني، إن مستواه التهديفي تراجع كثيرًا في العام الماضي 2023.

وتابع: «بإمكاني مراجعة ما حققته في الماضي، فهو مؤشر على أن هناك أوقاتًا جيدة تنتظرني في المستقبل، لكن في عام 2023 انطفأ بريقي في برشلونة».

وأضاف ليفاندوفسكي في تصريحات أبرزتها صحيفة «ماركا» الإسبانية: «في لحظة ما بالعام الماضي شعرت بأنني ضعيف ليس على المستوى الذهني فقط بل والبدني أيضا».

وأكمل المهاجم البولندي: «لقد تراكمت كل الأمور السلبية والسيئة واجتمعت معًا مرة واحدة، لكن هذا لا ينكر أنني ارتكبت أخطاء».

وواصل ليفاندوفسكي في تصريحات أبرزتها صحيفة «ماركا» الإسبانية: «في لحظة ما بالعام الماضي شعرت بأنني ضعيف ليس على المستوى الذهني فقط بل والبدني أيضا».

وأتم ليفاندوفسكي تصريحاته: «لقد انجرفت مع التيار واستغرقت وقتا في محاولة الخروج منه والعودة إلى طبيعتي، ففي كرة القدم ليس من السهل أن تخرج من هذه الحالة في أسبوع أو أسبوعين».

وسجل روبرت ليفاندوفسكي 23 هدفا في 48 مباراة بالعام الماضي، بينما أحرز 17 هدفا في 19 مباراة بقميص الفريق الكتالوني في 2022.