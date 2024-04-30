ليفاندوفسكي يقود برشلونة لفوز مثير على فالنسيا

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تمكن نادي برشلونة من تحقيق انتصارا مثيرا على حساب نظيره فالنسيا بأربعة أهداف مقابل هدفين اليوم الإثنين، ضمن منافسات الدوري الإسباني للدرجة الأولى.

برشلونة استطاع تسجيل الهدف الأول عن طريق فيرمين لوبيز في الدقيقة الثانية والعشرين من كرة رأسية رائعة.

ثم أدرك هوجو دورو التعادل لمصلحة فالنسيا في الدقيقة السابعة والعشرين.

وتقدم فالنسيا في النتيجة عن طريق بيبيلو من ركلة جزاء في الدقيقة الثامنة والثلاثين.

لكن برشلونة عاد في الشوط الثاني وأحرز هدف التعادل عن طريق روبرت ليفاندوفسكي في الدقيقة التاسعة والأربعين.

ثم عاد ليفاندوفسكي وسجل الهدف الثاني له والثالث لبرشلونة في الدقيقة الثانية والثمانين.

واختتم ليفاندوفسكي رباعية برشلونة وسجل الهاتريك في الدقيقة الثالثة والتسعين.