ليفربول يسعى لمصالحة جماهيره أمام توتنهام فى الدوري الإنجليزي

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تستكمل اليوم، الأحد، مباريات الجولة السادسة والثلاثين من الدوري الإنجليزي، وتقام 3 مباريات، يستضيف تشيلسي نظيره وست هام يونايتد في ديربي لندني، وفي نفس التوقيت يلعب أستون فيلا مع برايتون فى الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة، ويواجه ليفربول، المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح، نظيره فريق توتنهام.

ليفربول ضد توتنهام

ويسعى ليفربول، الذي يستضيف نظيره فريق توتنهام، في السادسة والنصف مساء اليوم الأحد، على ملعب “آنفيلد” لاستعادة انتصاراته في الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي غابت عنه فى آخر جولتين، بعد خسارته في ديربي الميرسيسايد أمام إيفرتون، بثنائية نظيفة، وتعادل مع وست هام يونايتد في الجولة الماضية 2 – 2 وفقا لـ “اليوم السابع”.

ويحتل ليفربول، الذي ودع نظريا المنافسة على لقب البريميرليج خلال الموسم الحالي، المركز الثالث بجدول ترتيب المسابقة، برصيد 75 نقطة، وهو الذي حقق فوزاً وحيداً في مبارياته الخمسة الأخيرة بالبطولة مقابل التعادل في مباراتين والخسارة في مثلهما، ليتراجع للمركز الثالث بفارق 5 نقاط خلف الصدارة، مع تبقي 3 مواجهات فقط على نهاية المسابقة.

ويسعى ليفربول لرد الاعتبار من خسارته 1 – 2 أمام مضيفه توتنهام في مباراة الفريقين الأخيرة بالبطولة، كما يرغب في إعادة البسمة مرة أخرى لجماهيره، بعد النتائج الضعيفة التي حققها خلال الفترة الأخيرة بمختلف المسابقات.

ليفربول ضد توتنهام

في المقابل، يحتل توتنهام، المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 60 نقطة، حيث تلقى هزيمته الثالثة على التوالي، عقب خسارته أمام تشيلسي، بثنائية نظيفة، مساء الخميس الماضي، في المواجهة المؤجلة من الجولة 26 للمسابقة.

وتأتي تلك الهزيمة، عقب خسارة الفريق اللندني 2 – 3 أمام ضيفه أرسنال، يوم الأحد الماضي، وكذلك الخسارة 4 – 0، أمام نيوكاسل يونايتد.

وتسببت هذه النتائج المخيبة، آمال توتنهام في حجز مقعد ضمن المراكز الأربعة الأولى في ترتيب الدوري الإنجليزي، المؤهلة لبطولة دوري أبطال أوروبا بالموسم المقبل، حيث يتأخر بفارق 7 نقاط خلف أستون فيلا، الذي يحتل المركز الرابع حالياً، بعدما لعب 35 مباراة.

ليفربول ضد توتنهام

وستكون مباراة الليلة هي الأولى، بعد المشادة الكلامية، التي حدثت بين النجم المصري محمد صلاح مع مديره الفني الألماني يورجن كلوب، حينما كان يستعد للدخول لأرض الملعب في الشوط الثاني، قادماً من مقاعد البدلاء، خلال مواجهة وست هام الماضية.

وأعلن كلوب نهاية خلافه مع صلاح، خلال المؤتمر الصحفي قبل مواجهة توتنهام، قائلا: ” تم حل الموضوع تمامًا، لا توجد مشكلة، نعرف بعضنا البعض لمدة طويلة، ونحترم بعضنا البعض”.

وأضاف: “أعتقد أن لدينا الحق في التعامل مع هذه الأمور بشكل مستقل تمامًا عن أي توقعات من الخارج، نحن بخير تمامًا، إنها ليست قصة”.