ليفربول يعبر وست هام بثلاثية

المناطق_وكالات

استمر فريق ليفربول الأول لكرة القدم في تسجيل الانتصار ضمن بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما حقق فوزاً ثميناً 3-1، على ضيفه وست هام يونايتد، الأحد، في المرحلة السادسة للمسابقة.

وارتفع رصيد ليفربول، الذي حقق فوزه الخامس على التوالي في المسابقة، إلى 16 نقطة في المركز الثاني، بفارق نقطتين خلف مانشستر سيتي (المتصدر)، حامل اللقب في المواسم الثلاثة الأخيرة، فيما توقف رصيد وست هام، الذي نال خسارته الثانية على التوالي، عند 10 نقاط في المركز السابع.

وبادر ليفربول بالتسجيل عن طريق نجمه الدولي المصري محمد صلاح في الدقيقة 16 من ركلة جزاء، ، ليكرر إنجازه الذي حققه في الفترة من أغسطس 2021 حتى ديسمبر من نفس العام، عندما ساهم في هز الشباك خلال 12 مباراة متتالية بالدوري الإنجليزي .

وأصبح صلاح، أول لاعب في تاريخ المسابقة يسجل أو يصنع أهدافاً في 12 مباراة متتالية في البطولة مرتين.

وكان هذا هو الهدف العاشر لصلاح في 13 مباراة خاضها ضد وست هام، ليتقاسم صدارة قائمة الهدافين التاريخيين لمباريات الفريقين مع النجم الويلزي جون توشاك، لاعب ليفربول السابق.

وأحرز وست هام هدف التعادل في الدقيقة 42 عن طريق جارود بوين، قبل أن يسجل الأوروجواياني داروين نونيز الهدف الثاني لليفربول في الدقيقة 60.



وعزز (البديل) البرتغالي ديوجو جوتا تقدم ليفربول، بعدما أضاف الهدف الثالث للفريق الأحمر في الدقيقة 85، ليؤمن النقاط الثلاثة لناديه.