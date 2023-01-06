ليفربول يعلن غياب فان دايك عدة أسابيع بسبب الإصابة

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أعلن ليفربول الإنجليزي عن غياب المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك عن الملاعب عدة أسابيع بسبب الإصابة.

وجاء في تصريحات للألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول اليوم الجمعة: “سيغيب عن الملاعب لعدة أسابيع بالتأكيد”.

وخرج فان دايك بين الشوطين خلال مباراة ليفربول أمام برينتفورد يوم الإثنين في الدوري الإنجليزي الممتاز بسبب إصابة عضلية.

وتعد إصابة فان دايك ضربة كبيرة بالنسبة لليفربول الذي تلقى خسارة مفاجئة أمام برينتفورد 3-1 جعلته يستقر في المركز السادس ويبتعد أكثر عن صراع المنافسة على اللقب