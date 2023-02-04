ليفربول يفتح الباب أمام رحيل محمد صلاح

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كشفت تقارير صحفية، عن ترحيب إدارة نادي ليفربول الإنجليزي، ببيع الدولي المصري محمد صلاح، خلال الفترة المقبلة.

وقال موقع “فوت 1” الفرنسي: “ليفربول فتح باب رحيل محمد صلاح إلى باريس سان جيرمان مقابل الحصول على 80 مليون يورو”.

وأشار: “باريس سان جيرمان يبحث عن جناح أيمن قادر على الظهور بشكل مميز واستغلال سرعاته من أجل تهديد مرمى المنافسين، والذي يراه الفريق الفرنسي في صلاح”.

واختتم: “يورجن كلوب دائما ما يُدعم محمد صلاح خلال المؤتمرات الصحفية، ولكن نادي ليفربول في الوقت الحالي لا يُمانع بيع النجم المصري”.

من جانبها قالت صحيفة “كالتشيو ميركاتو” إن ليفربول لن يمانع التخلي عن نجمه محمد صلاح، حال تلقي عروض مناسبة في الصيف المقبل، بقيمة مالية لا تقل عن 80 مليون يورو.

وكان المدرب الألماني قد علق مؤخرا على تراجع معدل النجم المصري التهديفي مع الريدز هذا الموسم، مؤكدا ان صلاح لم يفقد الثقة في نفسه، بل يمر بمرحلة يمر بها كل المهاجمين، أحيانا الأمور تسير بشكل جيد مع اللاعب مرات أخرى لا”.