ليفربول يفوز بثنائية أمام نيوكاسل

المناطق_متابعات

فاز فريق ليفربول بثنائية مقابل هدف خلال المباراة التي جمعته بنظيره نيوكاسل مساء اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي.

وتقدم نيوكاسل سريعاً بالتحديد عقب مرور 25 دقيقة من عمر الشوط الأول عن طريق لاعبه غوردن.

وعاد ليفربول خلال الشوط الثاني بتسجيل هدفين عن طريق لاعبه داروين نونيز في الدقيقتين 81 و90 3.

ونال فان دايك بطاقة حمراء مباشرة بعد دقيقتين بعدما أسقط ألكسندر إيساك على حافة منطقة الجزاء، وبدا أن نيوكاسل سينجح أخيرا في إيقاف سلسلة من 13 مباراة دون فوز أمام ليفربول.

ورفع فريق ليفربول رصيده إلى النقطة 7 في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، فيما توقف رصيد نيوكاسل عند النقطة 3 في المركز 13.