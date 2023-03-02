ليفربول ينعش حظوظه الأوروبية بثنائية وولفرهامبتون

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أنعش فريق ليفربول الأول لكرة القدم، آماله في احتلال المراكز الأربعة الأولى بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، المؤهلة لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، عقب فوزه الثمين «2-0» على ضيفه وولفرهامبتون، الأربعاء، في مباراة مؤجلة من المرحلة السابعة للمسابقة.

وارتفع رصيد ليفربول، الذي استعاد نغمة الانتصارات التي غابت عنه في المباراة الماضية بتعادله سلبيا مع كريستال بالاس، إلى 39 نقطة في المركز السادس، بعد خوضه 24 مباراة، متأخرا بفارق 6 نقاط خلف توتنهام هوتسبير، صاحب المركز الرابع، الذي لعب 25 لقاء.

في المقابل، توقف رصيد وولفرهامبتون، الذي لم يحقق أي انتصار للمباراة الثالثة على التوالي في المسابقة، عند 24 نقطة في المركز الخامس عشر.

وافتتح الهولندي فيرجيل فان دايك التسجيل لمصلحة ليفربول عند الدقيقة 73، قبل أن يضيف النجم الدولي المصري محمد صلاح الهدف الثاني عند الدقيقة .77