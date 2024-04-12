ليفركوزن يقهر وست هام في الدوري الأوروبي

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نجح نادي باير ليفركوزن الألماني في التغلب على ضيفه وست هام الإنجليزي بهدفين دون رد، مساء اليوم الخميس، في اللقاء الذي أقيم على ملعب باي أرينا في ذهاب ربع نهائي الدوري الأوروبي لكرة القدم.

فشل كلا الفريقين في هز الشباك على مدار الـ 45 دقيقة الاولي رغم الفرص العديدة التي احتيحت لهم و لكن تفوق المدافعين وحراس المرمي حال دون تسجيل اي اهداف لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

الشوط الثاني فرض ليفركوزن سيطرته على مجريات المباراة واستحوذ تماما على منطقة وسط الملعب بفضل الانتشار الجيد للاعبيه وضغطه المستمر، وسجل ثنائية الفريق الألماني جوناس هوفمان في الدقيقة (83) وفيكتور بونيفاس في الدقيقة (90).

وشهدت المباراة عدة محاولات من الجانبين، لكنها لم تتحول لهز الشباك ، بسبب عدم خطورة تلك المحاولات وافتقارها للنهاية الجيدة.

بهذا الفوز عزز ليفركوزن من حظوظه في التأهل إلى المربع الذهبي في الدوري الأوروبي وذلك قبل مباراة العودة على ملعب وست هام في لندن الأسبوع المقبل.

وواصل فريق المدرب تشابي ألونسو نتائجه المميزة هذا الموسم بعد تصدره جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 76 نقطة بفارق 16 نقطة الوصيف عن بايرن ميونخ صاحب المركز الثانى.