“ليكيب” الفرنسية: الهلال اتفق مع باريس سان جيرمان على ضم نيمار

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ذكر تقرير إخباري أن البرازيلي نيمار، مهاجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، توصل لاتفاق للانضمام لفريق الهلال.

وذكرت صحيفة “ليكيب” الفرنسية أن اللاعب البرازيلي الدولي سيحصل على مجموع 160 مليون يورو (43ر175 مليون دولار) لمدة موسمين. ووفقا للتقرير، يتبقى فقط اتفاق الناديين على تفاصيل الصفقة.

ولم يشارك نيمار في مباراة سان جيرمان الأولى بالدوري الفرنسي، والتي انتهت بالتعادل أمام لوريان، كما لم يتواجد أيضا الفرنسي كيليان مبابي في قائمة المباراة، وذكرت صحيفة “سبورت” أن نيمار طلب أن يتم إعارته لبرشلونة من أجل التوقيع للنادي السعودي، ووفقا للتقرير يعتقد نيمار أن الاستمرار لموسم آخر في أوروبا سيكون مهما خاصة وأن بطولة كوبا أمريكا ستقام في عام 2024، ولكن “ليكيب” ذكرت أن الهلال لا يرغب في إعارة اللاعب للفريق الإسباني.