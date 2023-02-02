“ليلة صوت الأرض”.. فنانو العرب يكرمون الراحل طلال مداح

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أقامت الهيئة العامة للترفيه، اليوم (الأربعاء)، حفل “ليلة صوت الأرض”، لتكريم الفنان الراحل طلال مداح، وذلك على مسرح “محمد عبده أرينا” عبر تقنية الهولوغرام.

وشارك في الحفل رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ، والأمير عبدالرحمن بن مساعد، بالإضافة إلى عدد كبير من الفنانين الذين جاءوا من 13 دولة، بينهم: محمد عبده، وعبدالمجيد عبدالله، ورابح صقر، وراشد الماجد، وأصالة نصري، وأنغام، وبلقيس أحمد فتحي، وصابر الرباعي وهاني شاكر وغيرهم.

وقال آل الشيخ، خلال مقطع فيديو عُرض بالحفل، أنه كان يندمج مع أغاني طلال مداح، للحد الذي يجعله في عالم آخر، وهو ما كان يدفع المحيطين به لعدم التحدث إليه خلال تلك اللحظات.

وتضمن الحفل عرضًا باستخدام طائرات الدرونز، كما يعرض مجموعة كبيرة من مقتنيات طلال مداح، من بينها مجموعة من الأدوات ونوتة موسيقية، بالإضافة إلى أوراق رسمية تخص الفنان الراحل.

وحرص المشاركون في الحفل على تسجيل كلمات تذكارية على جدارية كبيرة تحمل صورة مداح، وذلك في إطار تخليد ذكراه في احتفالية “صوت الأرض”، كما أدى المشاركون مجموعة من أشهر أغاني طلال مداح في صورة ثنائيات ومجموعات فنية بين كبار المطربين الحاضرين للحفل.

وقدّم الحفل الإعلامي حسين النجار، حيث قال إن قدوم المسؤولين والفنانين إلى هذا المحفل، يمثل تكريمًا وشرفًا في احتفالية “صوت الأرض”، مشيرًا إلى أن هذا التكريم يقدم مثلًا جميلًا من المملكة وقيادتها الرشيدة.

وأشاد المطرب خالد الشيخ لأجواء ليلة “صوت الأرض”، والتي وصفها بـ “الليلة التاريخية”، مؤكدًا أن المسؤولية أصبحت أكبر على الفنانين لشحن الأرواح بالفن.

ومن جانبه، قال الفنان محمد عبده إنه كان دائمًا يرى دومًا في الجيل الذي سبقه أساتذة الفن، مشيرًا إلى أن أغنية “وردك يا زارع الورد” كانت تمثل الغناء الحديث في الماضي.