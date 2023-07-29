ليلة موسيقية للأوركسترا والكورال الوطني السعودي بمهرجان جرش

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نظمت فرقة الأوركسترا والكورال الوطني السعودي ليلة موسيقية في بوليفارد العبدلي بالعاصمة الأردنية عمّان، ضمن فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون 2023 بدورته السابعة والثلاثين، المقام خلال الفترة من 26 يوليو إلى 5 أغسطس 2023، وتشارك به المملكة.

وقدمت الفرقة بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن نايف بن بندر السديري، باقة من الأغاني الوطنية، وأخرى منوعة تخللتها فقرات موسيقية فردية، سجلت حضوراً كبيراً من الجمهور الأردني، فيما شاركت فرق أدائية رجالية ونسائية في الحفلة، وقدمت فنون السامري، والخطوة، والخبيتي، والينبعاوي، لتختتم الأمسية بتكريم للمشاركين السعوديين في المهرجان، تسلمه رئيس الوفد السعودي المشارك في مهرجان جرش، الرئيس التنفيذي لهيئة المسرح والفنون الأدائية سلطان البازعي.

وتأتي مشاركة المملكة في مهرجان جرش للثقافة والفنون ضمن جهود وزارة الثقافة ممثلةً في الهيئات والكيانات الثقافية؛ لتعزيز وتدعيم حضور الثقافة السعودية في المهرجانات والمناسبات العربية والعالمية، وتوطيد العلاقات الثقافية مع مختلف الدول، كما تعكس المشاركة حرص وزارة الثقافة على تعزيز التبادل الثقافي الدولي بوصفه أحد أهدافها الإستراتيجية التي تسعى إلى تحقيقها تحت مظلة رؤية السعودية 2030.