لينكد إن تتيح “التوظيف” بالذكاء الاصطناعي

طوّرت منصة “لينكد إن” للتوظيف، سلسلة من مزايا الذكاء الاصطناعي الجديدة التي تغطي عمليات البحث عن الوظائف والتسويق والمبيعات، وذلك للاستفادة من تفاعل نحو مليار مستخدم.

وتضمّنت تلك المزايا الجديدة ميزة Recruiter الخاصة بالباحثين عن موظفين، وهي تسمح بظهور أفضل المرشحين للوظائف من خلال الإجابة عن أسئلة بسيطة عن مهارات الموظف المستهدف.

كما تضمنت أيضاً ميزة Accelerate التي تسمح لمحترفي التسويق بإنشاء الحملات الإعلانية ببضع نقرات، والتي تفيد أيضاً مندوبي المبيعات الذين يستهدفون البيع بطريقة B2B لترشيح عملاء جدد.