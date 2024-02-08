“لينكد إن” يتيح التوظيف بـ”الذكاء”

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أصدرت شبكة “لينكد إن” الأمريكية، عدداً من الميزات الجديدة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، لتسهيل إجراء الاتصالات ومشاركة المحتوى والبحث عن الوظائف.

وشملت الميزات الجديدة، وفقاً للمدونة الرسمية للشبكة، ميزة “Grow” لإدارة الاتصالات وتوسيع شبكة جهات الاتصال ذات الصلة بالمهنة، إلى جانب ميزة “Catch Up” لزيادة التفاعل بين المستخدمين.

كما يمكن لمشتركي النسخة المدفوعة “Premium” الاستفادة من قوة الذكاء الاصطناعي، للمساعدة في صياغة رسالة تسحب المعلومات من الملف الشخصي وتدمجها في رسالة رسمية عند التقدم لوظيفة عبر الشبكة.