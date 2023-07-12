لٌقب بـ “إينشتاين الجزائر”.. طفل يبهر العالم بذكائه الاستثنائي في حل العمليات الحسابية الصعبة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الجزائر مقطع فيديو يُظهر طفل يدعى “سعد”، وهو يقوم بحل التحديات الحسابية الصعبة بكل سهولة وثقة.

وينحدر “سعد سعدودي” من مدينة أفلو في ولاية الأغواط بالجزائر، وقد أدهش الجميع بقدرته على حل التحديات الرياضية بسهولة وسرعة مذهلتين.

ويتمتع سعد بطاقة عقلية استثنائية ويتميز بقدرات حسابية مذهلة، حيث يقوم بحساب العمليات الصعبة في ثوانٍ معدودة وبدقة عالية، وقد أثار اعجاب رواد وسائل التواصل الاجتماعي بهذه القدرات الرائعة، مما دفعهم إلى منحه لقب “إينشتاين الجزائر” تيمنًا بعبقرية العالم الشهير ألبرت إينشتاين.

وانتشر الفيديو بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط حفاوة كبيرة وتشجيع من رواد مواقع التواصل.