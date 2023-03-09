مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نمواً يختتم أعماله في الدوحة

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اختتم مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نمواً أعماله مساء اليوم في العاصمة القطرية باعتماد “إعلان الدوحة”، الذي يعزز التزام المجتمع الدولي ببرنامج عمل الدوحة 2022-2031 تجاه الدول الـ 46 الأقل نمواً في العالم.

وتعهد أصحاب المصلحة من دول وهيئات ومؤسسات دولية خلال أيام المؤتمر، الذي استمر 5 أيام تحت عنوان “من الإمكانات إلى الازدهار”، بالتزامات مالية تزيد على 1.3 مليار دولار على شكل هبات واستثمارات وقروض ومساعدات ومشاريع تنموية ودعم تقني؛ بهدف التأثير بشكل إيجابي على 1.2 مليار شخص يعيشون في أقل البلدان نمواً.