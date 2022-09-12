مؤتمر الريادة والإبتكار والتميز السابع يكرم الدكتور مهندس عبد الرزاق المدني

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كرم مؤتمر الريادة والإبتكار والتميز السابع برعاية منظمتا اليونيسكو واليونيسيف في حفل كبير أقيم مساء اليوم في دبي الدكتور مهندس بحري عبد الرزاق بن هاشم المدني رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية للأعمال البحرية “سمبا مارين” تقديراُ لما قدمه من خدمات جليلة لقطاع النقل البحري على مدار نصف قرن حيث أنه يعتبر من الرعيل الأول الذي عمل بالقطاع البحري السعودي عقب تخرجه كأول سعودي من الأكاديمية العربية للنقل البحري.

وقد تسلم الدكتور عبد الرزاق المدني الجائزة من سمو الشيخ المهندس سالم بن سلطان القاسمي رئيس المؤتمر حيث أعرب عن سعادته بهذا التكريم الذي إعتبره تكريم لكل سعودي كافح من أجل رفع علم بلاده على منصات التتويج العالمية.

وسيشارك الدكتور عبد الرزاق المدني بورقة عمل في أولى جلسات المؤتمر التي ستنطلق يوم الإثنين القادم في دبي تحت عنوان رواد الأعمال ويديرها الدكتور اربن رامكاج ويشارك فيها كل من الأستاذة احلام جناحي والأستاذ جاسم بوطبنيه والأستاذ خالد راشد الزياني والأستاذ عبدالرحمن العطيشان والأستاذ عبداللطيف النمروالأستاذ عبدالرحمن الحارثي.