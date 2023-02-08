مؤتمر الزكاة والضريبة والجمارك يناقش نموذج التضامن الاجتماعي وأهداف التنمية المستدامة في منظمة الأمم المتحدة

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عُقدت اليوم ضمن أعمال مؤتمر الزكاة والضريبة والجمارك، جلسة حوارية بعنوان “الزكاة.. نموذج للتضامن الاجتماعي، ومساهم في أهداف التنمية المستدامة في منظمة الأمم المتحدة” بمشاركة صاحبة السمو الأميرة نوف بنت محمد بن عبدالله الرئيس التنفيذي لمؤسسة الملك خالد، ومدير التواصل الخارجي للتنمية المستدامة بوزارة الاقتصاد والتخطيط عبدالرحمن الزامل، والمنسق المقيم للأمم المتحدة في المملكة العربية السعودية الطيب آدم، ووكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للضمان الاجتماعي والتمكين المهندس سلطان الجريس، ورئيس صندوق الزكاة والصدقات بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف في مملكة البحرين صالح حيدر.

وأوضحت الأميرة نوف بنت محمد، أنّ مؤسسة الملك خالد تقوم بتمكين القطاع غير الربحي وتطوير قدراته ليكون ممكناً وجاهزاً من حيث الخطط الإستراتيجية والحوكمة وآلية جمع الأموال ومراقبتها وتحكيم النتائج، للتأكد من الحصول على الأثر المرجو والمطلوب, مشيرة إلى دور الجمعيات الخيرية ومؤسساتها في توفير الحياة الكريمة للمستفيدين.

وأكد المشاركون في الجلسة الحوارية أنّ المملكة ملتزمة في تحقيق أجندة التنمية المستدامة 2030م والتي تنسجم أهدافها مع رؤية المملكة 2030م؜، مبينين أنه منذ إطلاق الرؤية اتخذت المملكة خطوات فعالة لدعم التنمية المستدامة ولتحقيق مستهدفاتها، مشيرين إلى النظام الجديد للضمان الاجتماعي الذي أصدر مؤخرًا وهو في مرحلة التنفيذ حاليًا.

وبيّن المشاركون أن الأهداف التي تعمل عليها الزكاة من خلال الدعم المقدم للمستفيدين هي الأهداف التي قامت من أجلها التنمية المستدامة التي تعنى بمجابهة التحديات بما في ذلك ضمان حصول المجتمعات على التعليم والصحة والحياة الكريمة.