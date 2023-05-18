مؤتمر الصحة الرقمية (DHCon) يختتم أعماله في الرياض

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اختتم أمس، مؤتمر الصحة الرقمية (DHCon) نظّمه مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث على مدى يومين تحت شعار “الذكاء الاصطناعي التطبيقي في قطاع الرعاية الصحية” في الرياض، بمشاركة أكثر من 25 متحدثًا من 15 دولة يمثلون كبرى المؤسسات الصحية والأكاديمية والشركات التقنية.

وتطرق المؤتمر إلى كيفية تسخير الذكاء الاصطناعي للمساعدة على الكشف المبكر والتشخيص لأمراض القلب واضطرابات ضربات القلب، والتحديات التي تواجه تنفيذ نظام الرعاية الصحية المعتمد على الذكاء الاصطناعي، وسبل تطوير أجهزة الرعاية الصحية الرقمية، وتحويلها من نموذج أولي إلى منتج جاهز للاستخدام.

وبحث المؤتمر مستقبل الوثائق الطبية ودور البيانات والذكاء الاصطناعي في التغلب على تحديات صياغة تقارير الأشعة، وتحويل وتطوير الوثائق والسجلات الطبية، بما يسهم في توفير بيانات في الوقت الفعلي، وجعل جميع البيانات قابلة للتنفيذ باستخدام الذكاء الاصطناعي.

كما شهد المؤتمر إطلاق مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث لمبادرة توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية “سباين” (Strategic Partner

in Innovation & Excellence)، لتعزيز استخدام التقنيات الناشئة داخل المملكة، ودفع عجلة الابتكار، من خلال التطبيق المباشر للذكاء الاصطناعي، وبناء القدرات الوطنية، وتوفير فرص عمل جديدة تستخدم التقنيات الحديثة، إضافة إلى دعم نمو القطاع الصحي الرقمي.

يذكر أن مؤتمر الصحة الرقمية (DHCon) مؤتمر دولي يجمع قياديين وعلماء ومتخصصين في الرعاية الصحية الرقمية والتقنية لعرض وتبادل الخبرات حول تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجال الرعاية الصحية.

ويُعد مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث من بين المستشفيات الأبرز عالمياً في تقديم الرعاية الصحية التخصصية، وصنف مؤخراً في المركز الـ 20 في قائمة أفضل مؤسسات الرعاية الصحية في العالم لعام 2023، والأول على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا، وذلك بحسب تصنيف براند فاينانس.