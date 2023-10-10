مؤتمر صحفي يكشف عن ملامح الدورة الثانية لجائزة الجوف للتميز والإبداع

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عقدت جائزة الجوف مساء اليوم، المؤتمر الصحفي للكشف عن ملامح تتويج الفائزين في الدورة الثانية للجائزة، الذي سيقام مساء غدٍ في مركز الجوف الحضاري بمدينة سكاكا، تحت رعاية وحضور صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف رئيس مجلس أمناء الجائزة.

وأوضح المستشار الخاص لأمير منطقة الجوف ،المشرف العام على مكتب تحقيق الرؤية ، أمين عام الجائزة الدكتور أحمد بن محمد السناني, أن الجائزة تحظى بشمولية في المسارات والفروع، التي تفتح مجال المنافسة في 12 مجالاً و 26 فرعاً، مشيراً إلى أن هذه الفروع والمجالات حقق الفوز فيها 24 فائزاً وفائزة.

وبيّن الدكتور السناني أن الجائزة أحدثت فرقاً نوعياً في معايير المتنافسين على مستوى الأفراد والجهات والمنظمات، وأسهمت في رفع مستوى المنافسة بعد نسختها الأولى، عاداً الجائزة هي الأولى من نوعها في شمول مسار المشاركة المجتمعية التي يتم ترشيح الأفراد والمنظمات المساهمين في المجتمع للظفر بهذه الجائزة تتويجاً لجهودهم.

وأوضح رئيس اللجنة التقنية في الجائزة الدكتور ماجد الفياض, أن مشروع الجائزة يأتي ضمن حراك ثقافي واجتماعي واستثماري داخل المنطقة، مفاخراً بمشاركة جامعة الجوف في الجائزة من خلال لجنة تقنية المعلومات والتحكيم، التي تم فيها بناء أنظمة وفق أعلى المعايير، شمل ذلك موقع الجائزة ونظام التسجيل في الجائزة والتحكيم والدعم الفني للمتقدمين، حيث تقدم ما يزيد عن 460 مشاركاً رفعوا أكثر من 4 آلاف ملف تم تحكيمها وفق أعلى المعايير، وشهدت الجائزة ارتفاع المتنافسين بزيادة 30٪؜ عن الدورة الأولى ودخول المشاركين من المحافظات في المنافسة بالجائزة.

وحول إجراءات اللجنة العلمية في الجائزة كشف رئيس اللجنة العلمية الدكتور عادل العنزي أنه تم عقد لقاءات إثرائية ومراجعة معايير الجائزة وتحديث بعض المعايير ومطابقة التحديثات في الموقع الإلكتروني وفتح مجال الاستفسارات من المتنافسين حول المعايير والشروط، أعقبها تشكيل لجان التحكيم وهي 5 لجان وفي كل لجنة 3 أعضاء يتم من خلالهم تحكيم النتيجة وحساب المتوسط الحسابي ورفعها إلى منسق اللجنة العلمية لكل لجنة لوضع الدرجة والمراجعة والمطابقة النهائية وتدقيق الشواهد ورفعها للاعتماد.

وأشار رئيس اللجنة الإثرائية راجح الفهيقي, إلى أن اللجنة ركزت على الجانب الكيفي في البرامج التي نظمت للتعريف بالجائزة ومحاورها، حيث بدأت اللجنة في عقد ندوة تعريفية عن الجائزة وندوات عن فن تأليف الكتب للأفراد وندوة عن ريادة الأعمال للأفراد والمؤسسات وندوة عن التميز الفردي والمؤسسي في القريات وندوة عن الإعلام الحديث استفاد منها أكثر من 120 فرداً من أبناء المجتمع والمؤسسات والمتنافسين في الجائزة.