مؤتمر عربي يناقش الممارسات الفضلى في توظيف الذكاء الاصطناعي لتطوير أداء المؤسسات

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بدأت اليوم بمدينة شرم الشيخ فعاليات المؤتمر العربي السادس للتواصل والعلاقات العامة، بعنوان “التواصل المؤسسي المستدام والذكاء الاصطناعي وتحدياته: نحو رؤية مستقبلية”، الذي تنظمه المنظمة العربية للتنمية الإدارية، بمشاركة نُخبة من الخبراء والأكاديميين في مجالات الاتصال المؤسسي والإدارة والتنمية المستدامة والذكاء الاصطناعي من مختلف الدول العربية.

ويناقش المؤتمر على مدى ثلاثة أيام، العديد من المحاور المهمة، من بينها الممارسات الفضلى في توظيف المنصات الرقمية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي لتطوير أداء المؤسسات، وفرص وتحديات تطبيقات الذكاء الاصطناعي في القطاعات الاتصالية المؤسسية، ودور المؤثرين في الوصول للجماهير وتعزيز مكانة المؤسسة، ودور برامج المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات في تعزيز السمعة وبناء الصورة الذهنية في عصر التقنيات الرقمية.

ويهدف المؤتمر إلى تسليط الضوء على الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته المناسبة؛ لتعزيز التواصل المؤسسي الحكومي وغير الحكومي، واستشراف تأثير تطبيقات الذكاء الاصطناعي على العملية الاتصالية وما يمكن أن ينجم عن ذلك من تحديات وإشكالات أخلاقية ومهنية.