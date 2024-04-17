مؤسسات القطاع الخاص في البنك الإسلامي تُنظم منتدى القطاع الخاص في نسخته الثانية عشرة

المناطق_واس

تستضيف مؤسسات القطاع الخاص التابعة لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، “منتدى القطاع الخاص” في نسخته الثانية عشرة, والذي تنظمه المؤسسات الأعضاء في مجموعة البنك الإسلامي للتنمية وهي المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات (ICIEC)، والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص (ICD)، والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة (ITFC)، خلال الفترة من 28-30 أبريل 2024م بفندق إنتركونتيننتال الرياض.

وتأتي هذه الاستضافة على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، وتزامناً مع الاحتفال باليوبيل الذهبي للبنك الإسلامي للتنمية، وذلك بهدف تسليط الضوء على أنشطة مجموعة البنك وخدماتها ومبادراتها في الدول الأعضاء – بما فيها المملكة العربية السعودية – بالإضافة إلى إتاحة فرصة فريدة لمجتمع الأعمال في مختلف القطاعات للقاء والتواصل واستكشاف الفرص الاستثمارية والتجارية، التي تتيحها الدول الأعضاء، إضافة إلى تعزيز مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الدول الأعضاء، حيث سيوفر هذا المنتدى فرصة للقاء المستثمرين الراغبين في الاستثمار في المملكة العربية السعودية لتعزيز رؤية المملكة 2030.

وسيتضمن برنامج المنتدى عقد لقاءات ثنائية يجمع بين رجال الأعمال من جهة، وبين رجال الأعمال والمسؤولين الحكوميين، من جهة أخرى (B2B and B2G)، بهدف التواصل وعقد الشراكات وإقامة علاقات تجارية، حيث سيشهد المنتدى تنظيم معرض للشركاء ومسابقة للشركات الناشئة، وأيضاً سيتم تكريم المنظمات والشخصيات البارزة من قبل كيانات مجموعة البنك الإسلامي للتنمية.

يُذكر أن منتدى القطاع الخاص يُعد فرصة مميزه للشركاء وأصحاب المصلحة الرئيسيين لتعزيز العلاقات وتبادل المعارف والخبرات واكتشاف فرص جديدة للاستثمار والتجارة.