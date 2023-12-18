مؤسسات حقوقية فلسطينية تدين هجمات الاحتلال على مستشفيات غزة

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دانت مؤسسات حقوقية فلسطينية، هجمات قوات الاحتلال المتكررة، على المستشفيات في قطاع غزة.

وقالت مؤسسات: حقوق الإنسان الفلسطينية، والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، ومركز الميزان، ومؤسسة الحق، في بيان اليوم، إن هجمات الاحتلال على المستشفيات تستوجب التحقيق فيها كجرائم حرب.

وأكدت أن المستشفيات والمرافق الطبية هي أعيان مدنية تحظى بالحماية الخاصة بموجب القانون الإنساني الدولي، مطالبةً بالوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وطالبت هذه المؤسسات الحقوقية الفلسطينية في بيانها، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية باتخاذ إجراءات عملية لإنجاز التحقيق بجرائم الاحتلال، بما فيها الهجمات على المستشفيات، وإظهار الحقيقة والمضي بالخطوات اللاحقة، وبالتوقف عن ازدواجية المعايير والتعامل بأجندة سياسية انتقائية في القضايا المتعلقة بجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية وجريمة الإبادة الجماعية.