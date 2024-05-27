مؤسسات حقوقية فلسطينية تندد بتصاعد هجمات الاحتلال الإسرائيلي العسكرية على رفح

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نددت مؤسسات حقوق الإنسان الفلسطينية بأشد العبارات تصاعد الهجمات العسكرية للاحتلال الإسرائيلي على مدينة رفح جنوب قطاع غزة، واقتراف جرائم قتل جماعية ضد الفلسطينيين، بما في ذلك استهداف خيام النازحين دون اعتبار أو قيمة لحياتهم، في إصرار على رفض الامتثال لقرارات محكمة العدل الدولية القاضية بإلزام المحتل الإسرائيلي بوقف عملياته العسكرية في المدينة الحدودية.

وعبّرت المؤسسات الحقوقية عن صدمتها من مشاهد حرق النازحين، ومن ضمنهم أطفال ونساء، وانتشالهم جثثاً متفحمة من خيام بالية لجأوا إليها ضمن مخيم كبير للنازحين بالقرب من مخازن تتبع لوكالة الأمم المتحدة للاجئين أونروا، في منطقة زعمها المحتل أنها منطقة إنسانية، ووجه النازحين والسكان إليها، ليتم استهدافهم بعدة صواريخ.

وجددت المؤسسات الحقوقية مطالبتها للمجتمع الدولي لإجبار المحتل الإسرائيلي على وقف جريمة الإبادة الجماعية، وفرض وقف العدوان على قطاع غزة.