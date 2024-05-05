مؤسسة البحر الأحمر السينمائي تُثري الدورة العاشرة من مهرجان أفلام السعودية ببرامجها ودعمها للمواهب

المناطق_واس

تُشارك مؤسسة البحر الأحمر السينمائي في الدورة العاشرة من مهرجان أفلام السعودية، الذي يقام خلال المدة من 2 إلى 9 مايو 2024، في مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي (إثراء) بمدينة الظهران, وذلك في إطار سعيها الدؤوب لدعم وتعزيز صناعة السينما السعودية، وتعزيز التعاون مع مختلف الفعاليات السينمائية المرموقة.

وتتضمن مشاركة المؤسسة جناحًا خاصًا في سوق الإنتاج لعرض برامجها ومبادراتها، والتواصل مع المواهب السعودية من مختلف أرجاء المملكة وعرض فيلم “أحلام العصر” المدعوم من صندوق البحر الأحمر وهو ثاني تجربة سينمائية للأخوين قدس، ويشارك في بطولته عدد من المواهب السعودية، ورعاية منحة لأفضل سيناريو فيلم سعودي قصير التي تهدف إلى دعم المواهب السينمائية السعودية، وإتاحة الفرصة لهم لإنتاج أفلامهم.

وتعكس مشاركة مؤسسة البحر الأحمر السينمائي في مهرجان أفلام السعودية التزامها بدعم وتعزيز صناعة السينما السعودية من خلال تقديم برامجها ومبادراتها، ودعم المواهب السعودية في مختلف مراحل صناعة الفيلم، وسعيها لتعزيز التعاون مع مختلف الجهات المهتمة بالسينما، بما في ذلك المهرجانات السينمائية المحلية والعالمية ودورها المحوري في بناء صناعة سينمائية مستدامة في المملكة وأفريقيا وآسيا.

وتُعد مؤسسة البحر الأحمر السينمائي منصة رائدة لدعم وتطوير صناعة السينما في المنطقة، وتعمل على تحقيق رؤيتها من خلال برامجها ومبادراتها المتنوعة، التي تشمل صندوق البحر الأحمر الذي يقدم منحًا مالية للمشاريع السينمائية في مختلف أطوار صناعة الفيلم وسوق البحر الأحمر، الذي يعد منصة لإتاحة الفرصة لصناع الأفلام من المنطقة لعرض مشاريعهم والتواصل مع المستثمرين والمنتجين، وكذلك معامل البحر الأحمر التي توفر خدمات الإنتاج ما بعد الإنتاج للمخرجين السعوديين والعرب وبرامج تطوير المواهب التي تهدف إلى اكتشاف المواهب السينمائية السعودية وصقل مهاراتها.

وتطمح مؤسسة البحر الأحمر السينمائي إلى أن تصبح مركزًا رائدًا لصناعة السينما في المنطقة، وأن تسهم في تعزيز مكانة السينما السعودية على الصعيدين المحلي والعالمي.