مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين تشارك في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2023

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تشارك مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية في الدورة الـ (54) لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، في إطار جهودها المبذولة لنشر التراث العلمي الزاخر للعلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين – رحمه الله – وإتاحته للأكاديميين والدارسين وطلاب العلم في معارض الكتاب المحلية والدولية.

وقال مدير العلاقات العامة والإعلام بالمؤسسة خالد بن عبدالله العود في تصريح لـ “واس” اليوم: إن جناح المؤسسة يوفر جميع مؤلفات الشيخ ابن عثيمين البالغة ١٨٠ مؤلفاً في شتى الأمور الشرعية والمسائل الفقهية والسلوكية والتربوية مثل “الفقه وأصوله وقواعده، والحديث ومصطلحاته، والعقيدة، وعلوم اللغة، والتفسير، والسيرة النبوية، وآداب طالب العِلم”.

وأضاف أن جميع مؤلفات ابن عثيمين التي أثرى بها المكتبة العربية والإسلامية تلقى إقبالاً كبيراً من زوار المعرض ورواده، ومن بينها “عقيدة أهل السُنة والجماعة”، و”شرح رياض الصالحين”، و “شرح الأربعين النووية”، و”شرح العقيدة الوسطية”، و”التعليق على صحيح البخاري”، و”التعليق على صحيح مسلم”، و”دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين”، وغيرها من المؤلفات.

وأشار إلى أن المؤسسة تسعى دوماً للاستفادة من التطور الكبير الذي تشهده المملكة في المجال التقني والتكنولوجي حيث أصدرت مؤخراً 3 تطبيقات إلكترونية مهمة، هي تطبيق” فتاوى الشيخ ابن عثيمين”، وتطبيق “تفسير القرآن الكريم للشيخ ابن عثيمين”، وتطبيق “شرح الممتع على زاد المستقنع”، مبيناً أن جميع هذه التطبيقات مجانية ويتم إتاحة محتواها نصاً وصوتاً ليجد الدارسين وطلاب العلم مبتغاهم من المعلومة العلمية المعتمدة والموثقة والمدققة والمُحَكّمة بروحٍ عصرية.

ولفت الانتباه إلى أن المؤسسة في إطار جهودها في تحقيق هدفها الأساس في توثيق ونشر تراث الشيخ ابن عثيمين العلمي تعمل حالياً على إصدار نُسخاً مترجمة لبعض من مؤلفات الشيخ ابن عثيمين بلغات حية، منها اللغة الإنجليزية والفرنسية والإسبانية، وذلك بهدف نشرها وإتاحتها لكافة المسلمين في جميع أنحاء العالم.

وأوضح العود في ختام حديثه أن هناك ما يربو إلى 140 دراسة علمية في الماجستير والدكتوراه تناولت بعضاً من جوانب علم الشيخ ابن عثيمين، ما يعكس اهتمام أجيال الباحثين والأكاديميين والمتخصصين بالاستلهام والاستفادة من جهوده العلمية والمعرفية الواسعة التي لم تكن منحصرة في الجانب الشرعي فقط بل اتسعت لتشمل جوانب أخرى.