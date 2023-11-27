مؤسسة المسار الرياضي تشارك في “واحة الإعلام” بنسختها الدولية الثانية في باريس

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تشارك مؤسسة المسار الرياضي في النسخة الدولية الثانية من “واحة الإعلام” التي تقام حاليًا في العاصمة الفرنسية باريس، بالتزامن مع مشاركة المملكة، في اجتماع الجمعية العمومية لاختيار الدولة المستضيفة لمعرض إكسبو 2030، وذلك خلال الفترة من 26 إلى 28 نوفمبر الجاري.

ويعد مشروع المسار الرياضي من أهم “المشروعات الوطنية التحولية الكبرى” الذي سيسلط الضوء عليه في واحة الإعلام، ضمن المشروعات الكبرى في المملكة، التي ستحظى بتغطية الإعلاميين المشاركين، في رصد ومتابعة اجتماعات الجمعية العمومية في دورتها الـ (173)، وسيسهم “المسار الرياضي” في تعزيز برنامج جودة الحياة، ويحقق نهضة جديدة للرياضة والرفاهية من خلال إحداثه تغييرًا نوعيًا في مدينة الرياض، حيث سيربط غرب العاصمة بشرقها عبر مسار يمتد بطول يتجاوز 135 كيلومترًا على طريق الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، بحيث يكون وجهة عالمية للسكان والزوار.

وأوضح رئيس قطاع التواصل في مؤسسة المسار الرياضي أحمد بن عسكر، أن المشاركة في واحة الإعلام سوف تتيح للوفود العالمية المتواجدة في باريس الاطلاع على المشروع والتعرف على أهدافه الواعدة وتقنياته الحديثة والمبتكرة، مبيناً أن مشروع المسار الرياضي أحد المشاريع التحولية الكبرى التي تشهدها المملكة، ويتناغم مع أهداف رؤية المملكة 2030، حيث يسعى المشروع إلى أن تكون مدينة الرياض واحدة من أفضل المدن ملاءمة للعيش في العالم.

يذكر أن مشروع “المسار الرياضي” يعد أحد المشاريع الكبرى لمدينة الرياض، التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بتاريخ 12 رجب 1440هـ الموافق 19 مارس 2019م، ويحظى بمتابعة واهتمام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله – ويشتمل المشروع على شبكة من المسارات الخضراء الآمنة للمشاة وراكبي الدراجات والرياضيين وراكبي الخيل، ويتضمن أكثر من 4.4 ملايين متر مربع من المساحات الخضراء المفتوحة، وما يصل إلى أكثر من 50 مرفقاً رياضياً متعدد التخصصات، ومعالم فنية مميزة، بالإضافة إلى عدة مواقع ومناطق استثمارية تبلغ مساحتها الإجمالية أكثر من 2,3 مليون متر مربع.