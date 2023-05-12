مؤسسة حفظ النعمة ونادي الوحدة يوقعان اتفاقية تعاون للحد من الفقد والهدر

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وقّعت كلًّ من مؤسسة حفظ النعمة الأهلية ونادي الوحدة السعودي ، أمس ، اتفاقية تعاون مشتركة، بهدف تفعيل الشراكة المجتمعية وتعزيز التعاون بين الطرفين، ضمن البرنامج الوطني للحد من الفقد والهدر.

ومثّل مؤسسة حفظ النعمة الأهلية في الاتفاقية الأمين العام للمؤسسة المهندس عبدالله بن عبدالرحمن بن سعيد، فيما مثّل نادي الوحدة الرئيس التنفيذي للنادي حسن دحلان.

وتأتي الاتفاقية في إطار تمكين دور القطاع الثالث لقيادة قطاع حفظ النعمة للحد من الهدر الغذائي بالمملكة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة في جميع القطاعات، وذلك عبر التشارك في برامج ومبادرات نوعية وتوعوية، وبناء مشاريع مستقبلية تخدم هذا الملف الهام.

من جهته، أكد الأمين العام لمؤسسة حفظ النعمة المهندس عبدالله بن عبدالرحمن بن سعيد على أهمية هذه الخطوات وبناء الشراكات في ملف يعد غايةً في الأهمية، مشيداً بالدور الفاعل الذي يقدمه نادي الوحدة في جانب المسؤولية المجتمعية، والانعكاس الإيجابي لمثل هذه الاتفاقيات على شريحة كبيرة من المجتمع.

وتعد الاتفاقية هي الثالثة التي تبرمها المؤسسة مع الأندية السعودية في مبادرتها لتوسيع شراكاتها من أندية الدوري السعودي للمحترفين.