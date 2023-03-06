مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار تنهي التحضيرات لتنظيم قمة الأولوية العالمية في مدينة ميامي بنهاية مارس

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تنظم مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار (FII Institute) قمة الأولوية العالمية “Global PRIORITY Summit” في ميامي يومي 30 و31 مارس 2023، لمناقشة أهم الأولويات لكل فئة من شرائح المجتمع في الوقت الذي يمر به العالم بظروف، وتغيرات اجتماعية، واقتصادية، وجيوسياسية.

وستعقد القمة بمشاركة واسعة من صناع الرأي، ورؤساء تنفيذيين، ومستثمرين، وأكاديميين، ورياضيين، وطلاب، ومتطوعين وغيرهم، حيث من المقرر أن تتبنى القمة خارطة طريق للعالم للتغلب على تحدياته الأكثر إلحاحًا.

وتم تصميم قمة الأولوية كمنصة لفهم احتياجات البشرية وتوقعاتها – ثم الانخراط في مناقشة تهدف إلى تحفيز العمل وإيجاد الحلول التي ستساعد القادة في جميع أنحاء العالم على معالجة الأولويات الرئيسية لكل شريحة من شرائح المجتمع.

كما تسعى القمة إلى الإجابة على عدد من الأسئلة المهمة، مثل ما هي اللوائح والتنظيمات الجديدة التي يجب تشكيلها لتحقيق كل أولوية؟ كيف يمكن للمجتمعات حول العالم أن تتعلم كيف تفهم وتدعم بعضها البعض لتحقيق كل أولوية؟ كيف يمكننا مساعدة القادة السياسيين والاقتصاديين والثقافيين من مختلف أنحاء العالم وتشجيعهم على التركيز على كل أولوية؟

وقد صرح الرئيس التنفيذي لمؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار ريتشارد أتياس أن “القمة تهدف لفتح أعيننا على الاهتمامات الأكثر أهمية للأفراد في المجتمعات المدنية – وهي أداة لا تقدر بثمن في أيدي أولئك القادرين على التغيير. وتركز هذه القمة الشاملة على الإجراءات التي يمكننا اتخاذها لمعالجة هذه المخاوف وكيفية إعادة إنتاج العديد من نماذج الأعمال والنماذج الاجتماعية للاقتصاد العالمي وإفساح المجال لحياة أكثر ازدهارًا “.

وأضاف: “كجزء من رؤية مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار لإحداث تأثير إيجابي دائم على البشرية، فإن أولويتنا هي بأن نضمن سماع صوت الناس – وهذا هو السبب في أننا مصممون على عقد هذا الحوار العالمي السنوي حتى يتمكن من هم في مراكز القرار أن يستمعوا لأمنيات ومطالب وتوقعات الناس “.

وتهدف القمة التي تعقد مدينة ميامي، والتي تعد مركزا عالميا مزدهرا ومبتكرا، للاستفادة من إمكانيات المدينة ودمجها في برامجها.

من جانبه، قال عمدة ميامي فرانسيس سواريز: “لم يتحرك عالمنا بالسرعة التي يتحرك بها اليوم، ولا تعمل التكنولوجيا إلا على تسريع هذه العملية. لتحقيق الازدهار في العصر الجديد لاقتصادنا، يجب أن نجتمع معًا ونناقش أكثر ما لدينا من تحديات ملحة – وهذا هو السبب في أننا فخورون باستضافة نسخة هذا العام من قمة مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار في مدينة ميامي، حيث ستجمع أصحاب العقول المتميزة والذين يشاركون ويستعرضون تصوراتهم وأفكارهم حول كيفية إطلاق العنان لإمكاناتنا في بيئة دائمة الاضطراب. ”

وتعد مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار (FII Institute) هي منظمة عالمية غير ربحية ذات ذراع استثماري وجدول أعمال شعاره: إحداث تغيير على الإنسانية، ومنذ إطلاقها في عام 2019، نشرت المؤسسة العديد من التقارير، واستضاف العديد من المنصات الدولية، وأطلقت العديد من المبادرات والمشاريع لخلق مستقبل أكثر استدامة للبشرية، إضافة إلى ذلك، تلتزم مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار بالمبادئ البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG)، وتعزيز العقول اللامعة وتحويل الأفكار إلى حلول واقعية في خمس مجالات رئيسية: الذكاء الاصطناعي والروبوتات، والتعليم، والرعاية الصحية، والاستدامة.

يذكر أن مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار أطلقت تقرير الأولوية العالمي بتعاون مع IPSOS خلال قمة “الأولوية” في شهر سبتمبر السنة الماضية في نيويورك على هامش الجمعية العمومية للأمم المتحدة.