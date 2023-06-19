مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار تُنظم “قمة الأولوية آسيا” في هونغ كونغ ديسمبر 2023

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تُنظم مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار “قمة الأولوية – آسيا” في هونغ كونغ يومي 7 و8 ديسمبر 2023، وستجمع مجموعة من المتحدثين والأعضاء والضيوف المميزين المعروفين على نطاق عالمي؛ لمناقشة أهم الأولويات بالنسبة لجميع فئات المجتمع فيما يتعلق بموضوعات تشمل المناخ الاجتماعي والاقتصادي والجيوسياسي الذي يتطور باستمرار.

وتهدف القمة المعتمدة على البيانات، التي ستستضيف القادة وصناع السياسات والرؤساء التنفيذيين والطلاب والمتطوعين والأكاديميين والمستثمرين وغيرهم، إلى وضع خارطة طريق للتغلب على أكبر التحديات الملحة التي تواجه العالم.

وقال الرئيس التنفيذي لمؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار ريتشارد أتياس: “تركز هذه القمة على الإجراءات التي يمكننا اتخاذها لمعالجة المخاوف الرئيسة للإنسانية، وكيفية إعادة تصميم نماذج الأعمال والاقتصادات لإفساح المجال لحياة مجدية وأكثر ازدهارًا، ويمثل ما سبق انعكاسًا لمؤتمرنا الرئيس السنوي لمبادرة مستقبل الاستثمار، في إطار رؤية مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار لإحداث أثر إيجابي دائم على الإنسانية، تتمثل أولويتنا في ضمان الاستماع إلى أصوات الجميع دون استثناء، ولهذا السبب نحن مصممون على عقد هذا الحوار العالمي في جميع القارات، حتى يتمكن أصحاب السلطة من الاستماع والتواصل مع البشرية جمعاء”.

وأضاف الأمين المالي لحكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة في جمهورية الصين الشعبية بول تشان، : “إن هونغ كونغ ترحب بهذه الفرصة لأن تكون أول وجهة في آسيا تنال شرف الترحيب بقمة “الأولوية” السنوية التي تُنظمها مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار، وبوصفنا مركزًا ماليًا عالميًا ومنصة خدمات ذات قيمة مضافة عالية من طراز عالمي تربط بين الصين وآسيا والعالم، فإننا ملتزمين بتوفير تجربة ممتازة كمضيفين لهذه الفعالية المرموقة”.

من جهتها، قالت رئيسة مجلس إدارة بورصة هونغ كونغ لورا إم تشا: “يسر البورصة أن تعقد شراكة مع مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار وحكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة من أجل عقد “قمة الأولوية” التي تنظمها مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار في آسيا في ديسمبر 2023