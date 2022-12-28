مؤشرات الأسهم الأوروبية تواصل ارتفاعها بنحو 0.1 بالمئة

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واصلت مؤشرات الأسهم الأوروبية ارتفاعها في ختام تعاملاتها اليوم.

ويأتي الارتفاع بفعل تأثير تخفيف الصين قيود مكافحة كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الفترة المقبلة، وزيادة التفاؤل في تعافي ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

فقد زاد مؤشر “ستوكس 600” الأوروبي بنحو 0.1 في المئة، فيما ارتفعت مؤشر الأسهم في ألمانيا بنحو 0.4 في المئة، وارتفعت أسهم شركات “إل.في.إم.إتش وكرينج وريتشمونت” للسلع الفاخرة والمنكشفة على الصين ما بين 1.7 و2.4 في المئة، فيما ارتفعت أسهم قطاع الطاقة بنحو 0.4 في المئة، إذ قفزت أسعار النفط، وسط الآمال بانتعاش الطلب في الصين.

وفي وقت سابق اليوم كان مؤشر “ستوكس 600” قد صعد 0.6 في المئة ،بعد عطلة نهاية الأسبوع .وارتفعت أسهم شركات التعدين 1.2 في المئة وأسهم الطاقة 1.4 في المئة، فيما ارتفعت أسهم شركة “إل.في.إم.إتش” 1.9 في المئة وكيرينج 1.3 في المئة.

وأعلنت الصين عزمها إلغاء جميع متطلبات الحجر الصحي للزوار الوافدين، في إطار تخفيف جديد للقيود المفروضة على حدودها منذ نحو ثلاث سنوات لكبح الجائحة.

يذكر أن مؤشر “ستوكس 600” خسر أكثر من 12 في المئة منذ بداية العام، ويتجه لتسجيل أسوأ أداء سنوي منذ عام 2018م، وسط مخاوف من ركود اقتصادي، بسبب تشديد السياسة النقدية من البنوك المركزية على مستوى العالم.