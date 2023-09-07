مؤشرات الأسواق الأمريكية تغلق على انخفاض

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أغلقت مؤشرات أسواق الأسهم الأمريكية اليوم الأربعاء على انخفاض.

فقد انخفض مؤشر داو جونز الصناعي 198.78 نقطة ما يعادل 0.6 % عند 34443.19 نقطة، وانخفض مؤشر ستاندرد اند بورز 500 الأوسع نطاقاً 31.35 نقطة ما يعادل 0.7 % عند 4465.48 نقطة، فيما انخفض مؤشر ناسداك 148.48 نقطة ما يعادل أو 1.1% عند 13872.47 نقطة.

وارتفع الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوى في ستة أشهر مقابل سلة من العملات، معوضاً خسائره السابقة، بعد أن أظهرت بيانات تسارع قطاع الخدمات الأمريكي بشكل مفاجئ الشهر الماضي.

وانخفض الذهب للجلسة الخامسة على التوالي مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة واتجاه تدفقات الملاذ الآمن نحو الدولار. وانخفضت العقود الآجلة بنسبة 0.5% إلى 1,943 دولاراً للاونصة في بورصة نيويورك المالية.