مؤشرات عالية لجودة المياه والهواء في الحج

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أظهرت نتائج المرحلة الثانية من خطة المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي التشغيلية لموسم حج 1445 هـ، التزاماً عالياً بالمعايير والمقاييس البيئية، حيث تم اختبار جودة 64 وسطاً بيئياً للتربة والمياه تؤثر بشكل مباشر على الحجاج، وأكثر من 644 موقعاً محتملاً للضوضاء.

وأوضح رئيس غرفة عمليات الحج بالمركز المهندس محمد عمار، أن التجاوزات التي رصدتها الفرق الميدانية بلغت نحو 450 تجاوزاً، وذلك بتصحيح وضعها البيئي بشكل مباشر، وتطبيق نظام البيئة بحق المخالفين، إلى جانب 66 بلاغاً بيئياً تلقّاها المركز عبر رقم البلاغات البيئية 998.

ونوه المهندس عمار إلى أن المركز أصدر 90 نشرة للجمهور حول مؤشرات جودة الهواء في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة، فضلاً عن إصدار تقارير تفصيلية للجهات المعنية لضمان استمرار جودة الهواء عالية.

ولفت إلى أن المرحلة الثالثة ستبدأ اليوم الخميس وحتى يوم ٢٠ ذي الحجة، والتي يركز فيها، بجانب أعمال الرقابة والرصد، على تصحيح أوضاع المخالفين بيئياً، وقياس أداء الجهات العاملة والمشرفة في الحج.

وأشار إلى أنه تم إجراء أكثر من 1500 زيارة تفتيشية، تضمنت جولات رقابية على مخيمات ومخازن الطاقة والأغذية، والبعثات الطبية في المشاعر المقدسة، ومحطات الوقود، والمستشفيات والمراكز الصحية، ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي، والمنشآت الصناعية والحيوية.