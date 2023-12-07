مؤشرات على نشاط مطري جديد يشمل العديد من الدول العربية الأسبوع القادم

ومع اندفاع مرتفع جوي قوي نحو شمال غرب إفريقيا وجنوب وجنوب غرب أوروبا؛ يتوقع بإذن الله أن يتحرك ذات النظام الجوي تدريجيًّا للشرق خلال منتصف الأسبوع القادم ليؤثر على العديد من دول الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط ومصر. حيث يقترن ذلك أيضًا مع نشاط واضح لمنخفض البحر الأحمر، ويؤدي ذلك إلى تأثر بلاد الشام -بما فيها الأردن- بنظام جوي يسمى بالفرعي، يعمل على تكرار حدوث حالات من عدم الاستقرار الجوي، وهطول للأمطار الرعدية والتي تتصف بالعشوائية في العديد من دول المنطقة.