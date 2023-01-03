مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعاً

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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم مرتفعاً 82.60 نقطة ليقفل عند مستوى 10660.94 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 3.8 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 144 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 310 آلاف صفقة، سجلت فيها أسهم 166 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 42 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: وفرة، واسمنت القصيم، وفيبكو، ومتطورة، وأسمنت ينبع الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات: السيف غاليري، وسدكو كابيتال ريت، وبوبا العربية، والتأمين العربية، ولوبريف، الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 7.93 % و 1.64 %.

فيما كانت أسهم شركات: أمريكانا، ودار الأركان، وشمس، وبترو رابغ، والتصنيع الأكثر نشاطًا بالكمية, وأسهم شركات: لوبريف، والراجحي، ودار الأركان، أرامكو السعودية، وشمس الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعاً 124.95 نقطة ليقفل عند مستوى 19559.46 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 27 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 430 ألف سهم تقاسمتها 2933 صفقة.