مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعاً عند مستوى 12708 نقاط

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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعاً 41.44 نقطة ليقفل عند مستوى 12708.34 نقاط، وبتداولات بلغت قيمتها 9.7 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 346 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 172 شركة ارتفاعاً في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 54 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: الكابلات السعودية، والكيميائية، وسلامة، والاتحاد، واليمامة للحديد الأكثر ارتفاعاً, أما أسهم شركات: مجموعة تداول، وسلوشنز، وزجاج، وبوبا العربية، والأول الأكثر انخفاضاً في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.89% و2.73%.

فيما كانت أسهم شركات: شمس، والكيميائية، وأرامكو السعودية، وأنعام القابضة، والصناعات الكهربائية هي الأكثر نشاطاً بالكمية, كما كانت أسهم شركات: عذيب للاتصالات، والراجحي، وأرامكو السعودية، وشركة الاتصالات السعودية، وسال هي الأكثر نشاطاً في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعاً 158.48 نقطة، ليقفل عند مستوى 26548.59 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 103 ملايين ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 3 ملايين سهم.