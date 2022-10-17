مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 11566.38 نقطة

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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم مرتفعًا 160.50 نقطة ليقفل عند مستوى 11566.38 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 4 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 111 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 271 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 148 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 61 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات أكوا باور، والعمران، والمصافي، وساب، والأمار الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات عناية، ودراية ريت، وحلواني إخواني، وبروج للتأمين، ورعاية الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 5.60% و 3.09% .

فيما كانت أسهم شركات أرمكو السعودية، وزين السعودية، و الإنماء ، وبترو رابغ، و دار الأركان هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، و الراجحي، وسابك، والأهلي، ومعادن هي الأكثر نشاطا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا 49.89 نقطة ليقفل عند مستوى 19794.06 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 17 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر 284 الف سهم تقاسمتها 1684 صفقة.