مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا

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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم مرتفعًا 141.62 نقطة ليقفل عند مستوى 10359.74 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 4.9 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 156 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 176 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 38 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات بحر العرب، و ثمار، وتوبي، وصادرات، ومتطورة الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات أسمنت اليمامة، وعلم، والمراعي، وتكافل الراجحي، وأسمنت الجوف الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.95% و 3.19% .

فيما كانت أسهم شركات أمريكانا، ودار الأركان، وأرامكو السعودية، والأهلي، وشمس هي الأكثر نشاطًا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الراجحي، والأهلي، وأرامكو السعودية، واس تي سي، والإنماء هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 39.41 نقطة ليقفل عند مستوى 18928.89 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 28 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 303 الف سهم.