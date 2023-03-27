مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 10463 نقطة

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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم مرتفعًا 4.25 نقطة ليقفل عند مستوى 10463.61 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 6.9 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 231 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 156 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 57 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: تكوين، والكثيري، وزين السعودية، وجاكو، والدريس الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات: سابك للمغذيات الزراعية، والآمار، وأنابيب، والعربي، وساب، الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 9.95% و8.61 %.

فيما كانت أسهم شركات: أمريكانا، وزين السعوية، وثمار، ودار الأركان، والأهلي الأكثر نشاطًا بالكمية, وأسهم شركات: سابك للمغذيات الزراعية، وثمار، وزين السعودية، وبدر العرب، والأهلي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعاً 16.15 نقطة ليقفل عند مستوى 19247.78 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 29.7 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 270 ألف سهم.