مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 11344 نقطة

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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم مرتفعًا 66.80 نقطة ليقفل عند مستوى 11344.40 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 6.7 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 216 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 132 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 72 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: التعاونية، والداوئية، وتكافل الراجحي، وتوبي، وبن داود الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات: الجزيرة ريت، وجبل عمر، والأبحاث والإعلام، والتموين، والمجموعة السعودية الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 7.50% و3.38%.

فيما كانت أسهم شركات: جبل عمر، وأمريكانا، والإنماء، والجزيرة، والأهلي هي الأكثر نشاطًا بالكمية, كما كانت أسهم شركات: الإنماء، والأهلي، وجبل عمر، والراجحي، والجزيرة هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضاً 32.14 نقطة ليقفل عند مستوى 20832.55 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 39.8 مليون ريال. وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 700 ألف سهم.