مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا

المناطق_واس

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم مرتفعًا 9.67 نقطة ليقفل عند مستوى 11431.37 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 5.6 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 233 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 120 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 82 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات جمجوم فارما، و العربية، وملاذ للتأمين، والموارد، وشاكر الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات الباحة، وصدر، والدوائية، وتوبي، والمواساة الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 30.00% و 6.67% .

فيما كانت أسهم شركات شمس، وصدر، ودار الأركان، وأمريكانا، والموارد هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الموارد، والراجحي، ودار الأركان، وأرامكو السعودية، والأهلي هي الأكثر نشاطا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 1207.01 نقطة ليقفل عند مستوى 26967.83 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 52 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر 3 ملايين سهم.