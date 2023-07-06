مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 11597.91 نقطة

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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم مرتفعًا 6.36 نقطة ليقفل عند مستوى 11597.91 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 6 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 281 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 135 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 73 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات الباحة، و الزامل للصناعة، وذيب، وأميانتيت، وميدغلف للتأمين الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات تكافل الراجحي، وعذيب للاتصالات، وجمجوم فارما، ومعادن، و بوبا العربية الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10% و 3.25%.

فيما كانت أسهم شركات الباحة، وشمس، والكيميائية، وأمريكانا ، وسيرا هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات المطاحن الأولى، والراجحي، وجمجوم فارما، ومرافق ، ومعادن هي الأكثر نشاطا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 480.78 نقطة ليقفل عند مستوى 24149.24 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 43 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر 1.7مليون سهم.