مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 11286 نقطة

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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم مرتفعًا 41.94 نقطة ليقفل عند مستوى 11286.21 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 5.6 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 245 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 145 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 68 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات اتحاد الخليج الأهلية، ونادك، وأنابيب، واللجين، والباحة الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات مجموعة صافولا، ومجموعة فتيحي، والمواساة، والخليج العامة، واليمامة للحديد الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.95% و 7.45%.

فيما كانت أسهم شركات الباحة، وأرامكو السعودية، وأمريكانا، وشمس، ودار الأركان هي الأكثر نشاطًا بالكمية, كما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، والراجحي، وسابك، والإنماء، والأهلي هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعاً 162.71 نقطة ليقفل عند مستوى 23702.46 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 36.5 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر مليون و800 ألف سهم.