مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 11470 نقطة

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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم مرتفعًا 64.81 نقطة ليقفل عند مستوى 11470.11 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 3.8 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 163 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 143 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 72 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات تكوين، وصناعة الورق، وميدغيلف للتأمين، والباحة، وسيرا الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات الزامل للصناعة، وثمار، وزجاج، والمنجم، وأسواق عبدالله العثيم الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.89% و 3.60%.

فيما كانت أسهم شركات شمس، وأرامكو السعودية، والكثيري، وصدر، والباحة هي الأكثر نشاطًا بالكمية, كما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، وعلم، ومرافق، والأهلي، والراجحي هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعاً 363.64 نقطة ليقفل عند مستوى 24009.99 نقاط, وبتداولات بلغت قيمتها 33.8 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر مليون و600 ألف سهم.